Туреччина, РФ, ФРН і Франція проведуть зустріч щодо ситуації в Сирії

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Sean Gallup/Getty Images)

Президент Франції Емманюель Макрон дзвонив Ердогану з таким запитом

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що незабаром Росія, Туреччина, Німеччина і Франція проведуть новий саміт по сирійському врегулюванню. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sabah.

Ердоган зазначив, що "для проведення саміту в цьому форматі необхідно домогтися прогресу в питанні формування конституційного комітету Сирії".

"Чотиристоронній саміт між Туреччиною, Росією, Францією і Німеччиною щодо Сирії може відбутися найближчим часом, оскільки президент Франції Емманюель Макрон недавно дзвонив з таким запитом", - заявив він.

Нагадаємо, 26 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху представив президенту США Дональду Трампу і президенту РФ Володимиру Путіну план припинення кризи в Сирії.

Також РБК-Україна писало, що 4 березня Рада ЄС вніс у санкційні списки по Сирії сім міністрів сирійського уряду.

Зазначимо, у США планують створити зону безпеки на північному сході Сирії, на кордоні з Туреччиною. Пентагон хоче направити близько 1500 солдатів з країн ЄС на північний схід Сирії і якщо це станеться, США збережуть там близько 400 військових, пише газета. Військовий контингент захистить курдів на кордоні з Туреччиною і буде боротися з ІГ.