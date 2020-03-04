Турция резко раскритиковала решение Греции блокировать принятие беженцев

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "постыдным и противоправным" решение Греции приостановить на месяц рассмотрение прошений об убежище для беженцев из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Глава ведомства напомнил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев охарактеризовало действия Афин как противоречащие Женевской конвенции "О статусе беженцев" и нормам европейского права в области миграции и убежища.

"Это постыдное решение абсолютно противоправно", - заявил Сойлу.

Десятки тысяч мигрантов из Турции в последние дни пересекли приграничную с Грецией реку Мерич в надежде попасть в страны Европы. Силы безопасности Греции время от времени применяют слезоточивый газ и водометы для разгона мигрантов.

Ранее в Греции заявили, что ситуация с мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности страны.

РБК-Украина писало, что в связи с наплывом мигрантов на греческой границе с Турцией Европейский союз запустил механизм гражданской защиты.

Также сообщалось, что правительство Греции направило военные корабли к островам в Эгейском море для усиления охраны государственной границы от мигрантов.