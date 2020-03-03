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Греция направила к острову Лесбос военные корабли для охраны границы от мигрантов

Новости » Общество     03.03.2020 - 13:25
Греция направила к острову Лесбос военные корабли для охраны границы от мигрантов
Иллюстративное фото (facebook.com unitednationshumanrights)

На границе между Турцией и Грецией сейчас собралось около 75 тыс. мигрантов

Правительство Греции направило военные корабли к островам в Эгейском море для усиления охраны государственной границы от мигрантов. Об этом сообщает Kaztag.

Как сообщается, Греция направила военные корабли, чтобы усилить свою границу. Власть опасается, что миллионы беженцев могут нарушить границу Греции после того, как Турция открыла собственные границы на прошлой неделе.

Отмечается, что на границе между Турцией и Грецией сейчас собралось около 75 000 мигрантов.

Ранее сообщалось, что в направлении границ с Евросоюзом направляются более 70 тыс. мигрантов из Сирии. По состоянию на утро 1 марта количество мигрантов, которые отправились к границам с Грецией и Болгарией составляла около 76 358 человек.

Также сообщалось, что на греческо-турецкой границе произошли столкновения между правоохранителями и нелегальными мигрантами, которые пытались пересечь границу с ЕС. В буферной зоне между Грецией и Турцией в пункте пропуска Кастанис оказались около 500 человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об открытии турецкой границы для беженцев в направлении Европейского союза.

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