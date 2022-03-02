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Турция не пустила российские корабли через проливы Дарданеллы

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Среда 02 марта 2022 04:49
Турция не пустила российские корабли через проливы Дарданеллы Фото: Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции (wikimedia.by/Preiss_MSC)
Автор: Владимир Костырин

Турция закрыла путь для российских кораблей, которе не входят в черноморский флот РФ, через проливы Босфор и Дарданеллы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара потребовала от России отменить заявку прохода через проливы кораблей, не входящих в черноморский флот, и Москва согласилась с этим

Добавим, что перед этим глава министерства обороны Турции Хулуси Акар в своем выступлении перед журналистами отметил, что нарушение статус-кво Конвенции Монтре, регулирующей Турецкие проливы, никому не принесет пользы.

Конвенция 1936 года дает Турции право запрещать военным кораблям заходить в проливы во время войны.

"На протяжении многих лет статус-кво Монтре поддерживается очень успешно. Хотя конвенция выгодна для всех прибрежных стран, она также регулирует вход и выход (судов) других стран к Черному морю... Мы видим выгоду в сохранении Конвенции Монтре. Мы продолжаем свою работу в этих рамках. Мы считаем, что всем сторонам выгодно соблюдать правила, принесенные Монтре", - добавил он.

Напомним, что Украина призвала Турцию закрыть проливы Дарданеллы для России еще в первый день нападения на нашу страну, 24 февраля.

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