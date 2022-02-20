Турция провела над Черным морем военные учения с истребителями F-16
Полеты над Черным морем совершили военно-воздушные силы Турции. Учения провели с истребителями F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС Турции.
Надводная высотная подготовка производилась с привлечением восьми самолетов F-16. Учебные полеты проводились на высоте 30-35 тысяч футов (9,1-10,7 км).
В полетах участвовали самолеты пятой главной реактивной базы командования ВВС Турции.
Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait 8 adet F-16 uçağı ile 30.000-35.000 fit irtifada “Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi” gerçekleştirildi. #MSB pic.twitter.com/E9HCTafytK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2022
Напомним, недавно Россия объявила большие районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением военных "учений".
После чего, МИД Украины выразил решительный протест России.