Россия на неделю перекроет Черное и Азовское моря. Порты будут заблокированы

Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля.

Об этом РБК-Украина рассказали в Морской охране Государственной пограничной службы Украины.

Согласно карте проведения учений, достоверность которой подтвердили в Морской охране, проход судов в Азовское море через Керченский пролив будет полностью перекрыт. Зона проведения российских учений также существенно осложняет проход судов в украинские порты, поскольку доступными остается только полоса территориальных вод Украины. Отметим, речь идет о карте, которую опубликовало издание blackseanews. На ней видно, что российская сторона решила перекрыть пути для торговых кораблей, чего не было с начала оккупации Крыма и вооруженного конфликта. Фото: карта российских учений (blackseanews.net)