ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия на неделю перекроет Черное и Азовское моря. Порты будут заблокированы

Новина українською →
Киев, Среда 09 февраля 2022 22:53
Россия на неделю перекроет Черное и Азовское моря. Порты будут заблокированы Фото: российские военные корабли перекроют Черное и Азовское море (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля.

Об этом РБК-Украина рассказали в Морской охране Государственной пограничной службы Украины.

Согласно карте проведения учений, достоверность которой подтвердили в Морской охране, проход судов в Азовское море через Керченский пролив будет полностью перекрыт.

Зона проведения российских учений также существенно осложняет проход судов в украинские порты, поскольку доступными остается только полоса территориальных вод Украины.

Отметим, речь идет о карте, которую опубликовало издание blackseanews. На ней видно, что российская сторона решила перекрыть пути для торговых кораблей, чего не было с начала оккупации Крыма и вооруженного конфликта.

Россия на неделю перекроет Черное и Азовское моря. Порты будут заблокированы

Фото: карта российских учений (blackseanews.net)

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отправила на учения в Черное море 6 больших десантных кораблей.

До этого первый заместитель командующего ВМС Украины, вице-адмирал Андрей Тарасов заявлял, что угроза вторжения России в Украину с моря выглядит как вполне реальная.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Черное море Азовское море Вторжение России в Украину
NEWS
Россия поняла посыл о санкциях в случае вторжения в Украину, - Шольц
Россия поняла посыл о санкциях в случае вторжения в Украину, - Шольц
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси