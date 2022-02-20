Туреччина провела над Чорним морем військові навчання з винищувачами F-16
Польоти над Чорним морем здійснили Військово-повітряні сили Туреччини. Навчання провели з винищувачами F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС Туреччини.
Надводна висотна підготовка проводилася із залученням восьми літаків F-16. Навчальні польоти проводилися на висоті 30-35 тисяч футів (9,1-10,7 км).
У польотах брали участь літаки п'ятої головної реактивної бази командування ВПС Туреччини.
Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza ait 8 adet F-16 uçağı ile 30.000-35.000 fit irtifada “Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi” gerçekleştirildi. #MSB pic.twitter.com/E9HCTafytK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2022
Нагадаємо, нещодавно Росія оголосила великі райони Азовського і Чорного морів небезпечними і закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито у зв'язку з проведенням військових "навчань".
Після чого, МЗС України висловило рішучий протест Росії.
Пізніше Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря.