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Туреччина провела над Чорним морем військові навчання з винищувачами F-16

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Неділя 20 лютого 2022 05:42
Туреччина провела над Чорним морем військові навчання з винищувачами F-16 Фото: Туреччина провела над Чорним морем військові навчання з винищувачами (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Польоти над Чорним морем здійснили Військово-повітряні сили Туреччини. Навчання провели з винищувачами F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС Туреччини.

Надводна висотна підготовка проводилася із залученням восьми літаків F-16. Навчальні польоти проводилися на висоті 30-35 тисяч футів (9,1-10,7 км).

У польотах брали участь літаки п'ятої головної реактивної бази командування ВПС Туреччини.

Нагадаємо, нещодавно Росія оголосила великі райони Азовського і Чорного морів небезпечними і закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито у зв'язку з проведенням військових "навчань".

Після чого, МЗС України висловило рішучий протест Росії.

Пізніше Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря.

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