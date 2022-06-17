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Туреччина все ж проведе переговори з Фінляндією і Швецією: коли і де

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Туреччина, П'ятниця 17 червня 2022 21:01
Туреччина все ж проведе переговори з Фінляндією і Швецією: коли і де Фото: Туреччина погодилася на переговори з Фінляндією і Швецією (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Туреччина все ж погодилася провести тристоронні переговори з Фінляндією і Швецією. Зустріч має відбутися в понеділок, 20 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, переговори пройдуть в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

"Тристороння зустріч Туреччини, Швеції та Фінляндії пройде у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в понеділок", - написав журналіст.

Як відомо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

Однак пізніше стало відомо, що Анкара висунула умови для скандинавських країн, при виконанні яких Туреччина не буде проти вступу Фінляндії і Швеції в НАТО.

Крім того, повідомлялося, що Туреччина відмовилася брати участь у тристоронніх переговорах зі скандинавами, які були заплановані на 15 червня.

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