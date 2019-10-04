Турция просит ЕС помочь в переселении беженцев

Вице-президент Турции Фуат Октай призвал Европейский союз (ЕС) помочь в переселении сирийских беженцев в так называемую зону безопасности на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Октая, планирование проектов по переселению беженцев уже завершено, однако чтобы их осуществить, нам необходима поддержка всех действующих в регионе игроков, в особенности ЕС", - отметил он.

"Мы ожидаем, что в этот мирный ареал смогут добровольно переселиться почти два миллиона сирийцев. Нам необходимо построить необходимую инфраструктуру - временное и постоянное жилье, больницы и школы", - заявил он.

Напомним, Германия, Италия, Мальта и Франция договорились о распределении спасенных в море беженцев. Выработанный на Мальте документ будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения по распределению беженцев на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС. Отметим, что следующая встреча планируется 8 октября.

Как сообщало РБК-Украина, полиция Греции задержала 10 сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны. Мигранты были задержали в аэропорту Афин в воскресенье, 22 сентября, после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они представили, были занесены в базу как украденные или утерянные.