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В Греции задержали сирийцев, выдававших себя за спортсменов из Украины

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 09:40
В Греции задержали сирийцев, выдававших себя за спортсменов из Украины
Фото: сирийские мигранты (news.gr)

Мигранты использовали украденные и утерянные украинские паспорта

Полиция Греции задержала 10 сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как сообщается, мигранты были задержали в аэропорту Афин в воскресенье, 22 сентября, после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они представили, были занесены в базу как украденные или утерянные.

"Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них были две волейбольные мячи", - сообщила полиция.

После допроса полиция установила, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой.

Их задержали и отправили в следственный магистрат, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утраченных проездных документов.

Полиция заявила, что мужчины планировали попасть в другую страну ЕС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте призвали к созданию механизма распределения беженцев в Европейском союзе.

Кроме того, в Польше был задержан гражданин Украины, которого подозревают в нелегальной перевозке мигрантов из Франции в Великобритании. Украинца задержали на границе в Подкарпатском воеводстве. Европейский ордер на арест 34-летнего жителя Украины выдали французские власти.

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