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Турция не пропустит российские корабли в Черное море до конца войны

Автор: Антон Федорцив

Турецкий министр обороны Хулуси Акар заверил, что военные корабли РФ не войдут в Черное море, пока идет война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRHaber.

Турецкие власти не отступят от позиции по пропуску российских кораблей к Черному морю. Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море с Эгейским и Мраморным.

"Мы будем соблюдать конвенцию Монтре. Мы не будем пропускать военные корабли к Черному морю", – заявил глава Минобороны.

Конвенция Монтре о статусе проливов была принята в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над Босфором и Дарданеллами. Анкара имеет право открывать и закрывать там проход военным кораблям.

К слову, Евросоюз может предоставить Украине статус кандидата в члены объединения в июне.

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