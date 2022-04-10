Туреччина не пропустить російські кораблі в Чорне море до кінця війни

Турецький міністр оборони Хулусі Акар запевнив, що військові кораблі РФ не ввійдуть у Чорне море, допоки триває війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRHaber .

Турецька влада не відступить від позиції щодо пропуску російських кораблів до Чорного моря. Туреччина контролює протоки Босфор і Дарданелли, які поєднують Чорне море з Егейським і Мармуровим.

"Ми будемо дотримуватися конвенції Монтре. Ми не пропускатимемо військові кораблі до Чорного моря", – заявив очільник Міноборони.

Конвенція Монтре про статус проток була ухвалена в 1936 році. Вона відновила суверенітет Туреччини над Босфором і Дарданеллами. Анкара має право відкривати та закривати там прохід військовим кораблям.