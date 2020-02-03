Турция продолжает стягивать танки к Идлибу

Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Очередная колонна бронетранспортеров и танков достигла района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.

"Военная техника переброшена на границу с Сирией с целью укрепления воинских частей, дислоцированных в приграничных районах", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что колонна турецкой военной техники в воскресенье, 2 февраля, пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб. Некоторые арабские СМИ сообщают, что на территорию Сирии въехали минимум 40 бронемашин и танков из Турции.

Как известно, в ноябре 2019 года Турция возобновила военную операцию в Сирии. Военная кампания "Источник мира" должна была продолжаться до полного устранения террористической угрозы на севере Сирии.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.