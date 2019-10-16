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Турция призвала усилить охрану своих дипмиссий в ЕС

Новости » В мире    16.10.2019 - 11:58
Турция призвала усилить охрану своих дипмиссий в ЕС
Фото: МИД Турции (из открытых источников)

В Турции опасаются насилия из-за протестов против операции в Сирии

Правительство Турции призвало власти стран Европейского союза усилить охрану турецких дипломатических миссий в связи с беспорядками в ходе акций протестов членов Рабочей партии Курдистана (РПК), протестующих против военной операции в Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Турции.

В МИД Турции сообщили, что будут внимательно следить за выявлением, преследованием и осуждением преступников.

"Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что продолжается рост насилия в ходе акций РПК, особенно в европейских странах. Мы ожидаем от соответствующих стран усиления мер безопасности и проявления максимального внимания к защите наших дипломатических представительств, безопасности наших граждан за рубежом, а также к защите интересов Турции", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Германии 15 октября произошли столкновения между курдскими мигрантами и посетителями турецкого кафе во время акции протеста против военной операции Анкары на севере Сирии. В результате драки пострадали пять человек, среди них один сотрудник полиции.

Также сообщалось, что президент Турции Раджеп Эрдоган заявил, что не остановит операцию в Сирии, несмотря на введенные санкции со стороны США. По его словам, наступление будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своих целей.

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