Туреччина закликала посилити охорону своїх дипмісій в ЄС

Фото: МЗС Туреччини (з відкритих джерел)

У Туреччини побоюються насильства через протести проти операції в Сирії

Уряд Туреччини закликав влади країн Європейського союзу посилити охорону турецьких дипломатичних місій у зв'язку з заворушеннями в ході акцій протестів членів Робочої партії Курдистану (РПК), протестуючих проти військової операції в Сирії. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Туреччини.

В МЗС Туреччини повідомили, що будуть уважно стежити за виявленням, переслідуванням та засудженням злочинців.

"Ми з глибоким занепокоєнням відзначаємо, що триває зростання насильства в ході акцій РПК, особливо в європейських країнах. Ми очікуємо від відповідних країн посилення заходів безпеки та прояву максимальної уваги до захисту наших дипломатичних представництв, безпеки наших громадян за кордоном, а також до захисту інтересів Туреччини", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Німеччині 15 жовтня відбулися сутички між курдськими мігрантами і відвідувачами турецького кафе під час акції протесту проти військової операції Анкари на півночі Сирії. У результаті бійки постраждали п'ятеро людей, серед них один співробітник поліції.

Також повідомлялося, що президент Туреччини Раджеп Ердоган заявив, що не зупинить операцію в Сирії, незважаючи на введені санкції з боку США. За його словами, наступ буде тривати до тих пір, поки не досягне своїх цілей.