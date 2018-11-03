Турция не признает аннексию Крыма, - Эрдоган

Фото: Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com/poroshenko)

Порошенко поблагодарил Эрдогана за эту позицию

Турция никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Об этом по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter украинского президента.

"Спасибо президенту Эрдогану за твердую позицию относительно непризнания незаконной аннексии Крыма и осуждения агрессии РФ на Востоке Украины. Высоко ценим помощь в освобождении политических узников - граждан Украины, которые незаконно удерживаются в оккупированном Россией Крыму и на территории самой РФ", - написал Порошенко.

Также Порошенко написал, что Турция не останется в стороне агрессии России в Азовском море.

"Важным есть заверения Турции, что она не останется в стороне "ползучей агрессии" России в Азовском море, проблемы нарушения прав человека в Крыму. Мы подтвердили настрой работать вместе над решением этих вопросов, в том числе в рамках международных организаций, в частности ООН", - написал президент.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром вопросы военного сотрудничества и усиления безопасности в Черноморском регионе.

Также ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщал, что Украина собирает доказательную базу, документируя каждый случай незаконной остановки Россией судов в Азовском море, и намерена использовать эти показания в суде.

РБК-Украина писало, что украинская сторона добавит к доказательной базе в международных судах одобрен Европарламентом проект резолюции, в котором предусмотрено ужесточение санкций против РФ из-за обострения ситуации в Азовском море.