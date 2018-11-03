Туреччина не визнає анексію Криму, - Ердоган

Фото: Петро Порошенко і Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com/poroshenko)

Порошенко подякував Ердогану за цю позицію

Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Про це за підсумками зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Стамбулі заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter українського президента.

"Дякую президенту Ердогану за тверду позицію щодо невизнання незаконної анексії Криму і засудження агресії РФ на Сході України. Високо цінуємо допомогу у звільненні політичних в’язнів - громадян України, які незаконно утримуються в окупованому Росією Криму і на території самої РФ", - написав Порошенко.

Також Порошенко написав, що Туреччина не залишиться осторонь агресії Росії в Азовському морі.

"Важливими є запевнення Туреччини, що вона не залишиться осторонь "повзучої агресії" Росії в Азовському морі, проблеми порушення прав людини у Криму. Ми підтвердили налаштованість працювати разом над вирішенням цих питань, у тому числі в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН", - написав президент.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак обговорив із міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром питання військового співробітництва та посилення безпеки у Чорноморському регіоні.

Також раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомляв, що Україна збирає доказову базу, документуючи кожен випадок незаконної зупинки Росією суден в Азовському морі, та має намір використати ці свідчення в суді.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона додасть до доказової бази в міжнародних судах схвалений Європарламентом проект резолюції, в якому передбачено посилення санкцій против РФ через загострення ситуації в Азовському морі.