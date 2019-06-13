Турция приобрела у России установки С-400

Турция уже приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400 и надеется, что они будут доставлены в июле. Турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил об этом в среду, пишет "Голос Америки".

Эта новость может сильно обострить отношения Анкары с Вашингтоном. США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Турцию в том, что покупка С-400, несовместимых с системами, стоящими на вооружении стран НАТО, является неосторожным шагом.

"Турция уже приобрела оборонные системы С-400. Сделка состоялась. Надеюсь, что эти системы будут доставлены в нашу страну в следующем месяце", – заявил сегодня Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация начнет поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию через два месяца.

Как писало РБК-Украина, в мае глава управления со связей Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что страна завершила процесс закупки ракетных комплексов С-400 в России.