В Турции заявили об уничтожении 56 сирийских солдат

Иллюстративное фото (indianexpress.com)

В результате турецких авиаударов были уничтожены 8 танков, 4 бронемашины, 2 ракетные установки и 5 гаубиц

В ходе ударов турецких военных по нескольким районам Сирии погибли 56 военнослужащих армии Асада. Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Удары были нанесены по грузовику с боеприпасами, химическому предприятию в окрестностях Алеппо, а также по местам скопления сирийских солдат.

Турецкие военные утверждают, что по информации, поступившей из Сирии, в результате авиаударов были уничтожены 8 танков, 4 бронемашины, 2 ракетные установки и 5 гаубиц.

Также в Минобороны признали, что за последние сутки в Сирии погиб один турецкий военнослужащий, двое были ранены.

Напомним, вечером 27 февраля сирийские правительственные войска, союзником которых является Российская Федерация, нанесли авиаудар по колонне армии Турции. По последним данным, в результате удара погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил солидарность с Турцией. Он также заявил, что Российская Федерация и Сирия должны прекратить наступление и начать уважать международное право.

РБК-Украина следит за эскалацией конфликта Турции против Сирии, которую поддерживает российская сторона.