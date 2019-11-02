Турция пригрозила отправить боевиков ИГ в родные страны

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу пригрозил вернуть захваченных в плен боевиков террористической организации "Исламское государство" в их родные страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Сойлу, Турция рассматривает возможность возвращения на родину боевиков ИГ, которые были захвачены в плен во время военной операции на севере Сирии. Также турецкий министр обвинил европейские страны в бездействии по данному вопросу.

"Это для нас не приемлемо. Это также безответственно. Мы отправим боевиков ИГИЛ до их родные страны", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции задержали более 40 человек, которых подозревают в причастности к террористической организации "Исламское государство". Подозреваемые были задержаны в Стамбуле и северо-западной провинции Бурса в ходе трех отдельных операций.

Также РБК-Украина писало, что США в субботу, 26 октября, провели спецоперацию по ликвидации лидера ИГ аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе операции были ликвидированы многие сообщники аль-Багдади, а американские военные не пострадали.