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Турция не претендует на сирийские территории, - Эрдоган

Новости » Политика    14.10.2019 - 02:41
Турция не претендует на сирийские территории, - Эрдоган
Фото: Реджеп Эрдоган

Президент Турции опроверг сообщения о побеге пленных боевиков

Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии и не претендует на сирийские земли. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя операцию "Источник мира", проводимую турецкой армией на севере Сирии, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - утверждает Эрдоган.

Он также опроверг утверждения о побеге пленных боевиков террористической организации ДЕАШ в зоне проведения операции.

"Это дезинформация, направленная на провоцирование США, Запада", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что контактирует с президентом России Владимиром Путиным "в течение 24 часов" в связи ситуацией в Сирии, консультируясь в случае возникновения каких-либо проблем.

"Необходимые шаги мы также предпринимаем совместно", - добавил Эрдоган.

Напомним, правительственные войска Сирии будут размещены по всей длине сирийско-турецкой границы, чтобы помочь отразить наступление Турции, в рамках соглашения, достигнутого между курдами и Дамаском.

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Новости Украины ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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