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Туреччина не претендує на сирійські території, - Ердоган

Новини » Політика    14.10.2019 - 02:41
Туреччина не претендує на сирійські території, - Ердоган
Фото: Реджеп Ердоган

Президент Туреччини спростував повідомлення про втечу полонених бойовиків

Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності Сирії і не претендує на сирійські землі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, коментуючи операцію "Джерело миру", що проводиться турецькою армією на півночі Сирії, передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Ми не претендуємо на землі Сирії. Ми перешкоджаємо тим, хто хоче розділити і розчленувати Сирію", - стверджує Ердоган.

Він також спростував твердження про втечу полонених бойовиків терористичної організації ДЕАШ у зоні проведення операції.

"Це дезінформація, спрямована на провокування США, Заходу", - заявив Ердоган.

Він додав, що контактує з президентом Росії Володимиром Путіним "протягом 24 годин" у зв'язку з ситуацією в Сирії, консультуючись у разі виникнення будь-яких проблем.

"Необхідні кроки ми також робимо разом", - додав Ердоган.

Нагадаємо, урядові війська Сирії будуть розміщені по всій довжині сирійсько-турецького кордону, щоб допомогти відбити наступ Туреччини, в рамках угоди, досягнутої між курдами та Дамаском.

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