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Турция предложила Стамбул для проведения заседаний ТКГ

Автор: Валерия Полищук

Турция предложила проводить заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, чтобы вернуться к проведению очных встреч для переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Инициатива о переносе переговоров в Турцию принадлежит спецпредставителю ОБСЕ.

"Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения заседаний ТКГ при условии достижения консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам", - заявил спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.

При этом он добавил, что убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу.

Отметим, что ранее заседания ТКГ по Донбассу проходили в белорусской столице Минске. Однако из-за пандемии очные переговоры были отменены. Позже после президентских выборов в Беларуси и общей ситуации в стране переговоры проводились исключительно в видеоформате.

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