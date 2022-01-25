Москва дала указание не обострять ситуацию в ТКГ перед нормандской встречей, - Гармаш

Сегодня, 25 января, прошло заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. Как считает представитель оккупированного Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш, Москва дала указание не обострять ситуацию перед встречей нормандских советников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"На удивление спокойно прошло сегодня заседание политической подгруппы ТКГ. Очевидно, что Москва дала указание не обострять ситуацию. Наверняка, это связано с завтрашней встречей внешнеполитических советников Н-4 ("нормандской четверки", - ред.)", - отметил он.

При этом Гармаш отметил, что не видит предпосылок для того, чтобы завтрашняя встреча в Париже будет конструктивной.