Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань ТКГ

Ініціатива про перенесення переговорів до Туреччини належить спецпредставнику глави ОБСЄ в Україні.

"Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення засідань ТКГ за умови досягнення консенсусу. Я поінформував учасників дискусій про цю можливість повернутися до особистих зустрічей", - заявив спецпредставник чинного глави ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

При цьому він додав, що переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість і конфіденційність обговорень по Донбасу.

Відзначимо, що раніше засідання ТКГ по Донбасу проходили в білоруській столиці Мінську. Однак через пандемію очні переговори були скасовані. Пізніше після президентських виборів у Білорусі та загальної ситуації в країні переговори проводилися виключно у відеоформаті.