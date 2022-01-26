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Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань ТКГ

Автор: Валерія Поліщук

Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Зокрема, щоб повернутися до проведення очних зустрічей для переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

Ініціатива про перенесення переговорів до Туреччини належить спецпредставнику глави ОБСЄ в Україні.

"Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення засідань ТКГ за умови досягнення консенсусу. Я поінформував учасників дискусій про цю можливість повернутися до особистих зустрічей", - заявив спецпредставник чинного глави ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

При цьому він додав, що переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість і конфіденційність обговорень по Донбасу.

Відзначимо, що раніше засідання ТКГ по Донбасу проходили в білоруській столиці Мінську. Однак через пандемію очні переговори були скасовані. Пізніше після президентських виборів у Білорусі та загальної ситуації в країні переговори проводилися виключно у відеоформаті.

Нагадаємо, 25 січня відбулося останнє засідання ТКГ. За словами представника української делегації, Москва дала вказівку не загострювати ситуацію перед зустріччю нормандських радників.

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