ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Туреччина привітала Азербайджан з "перемогою" в Карабасі

Вівторок 10 листопада 2020 10:00
Туреччина привітала Азербайджан з "перемогою" в Карабасі
Фото: Мевлют Чавушоглу (wikimedia.by Preiss :MSC.)
Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу привітав Азербайджан з підписанням угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Вона була підписана цієї ночі.

Про це Мевлют Чавушоглу написав на своїй сторінці у Twitter.

"Азербайджан домігся важливої ​​перемоги на фронті і за столом переговорів. Я від щирого серця вітаю його з цим щасливим досягненням. Ми залишимося однією нацією, одним серцем з нашими азербайджанськими братами", - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабасі та назвав це рішення "кращим у сформованій ситуації".

Після цього, Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії.

Також Алієв заявив, що до складу миротворчої місії увійде російський і турецький контингент.

Росія вже відправила в Нагорний Карабах миротворчий контингент. Це майже 2 тисячі військових.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Нагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся