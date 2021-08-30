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Турция построила 40-километровую стену на границе с Ираном

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Анкара, Понедельник 30 августа 2021 16:04
Турция построила 40-километровую стену на границе с Ираном Фото: стена на границе Ирана и Турции (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на сегодня Турция построила около 43 км бетонной стены на границе с Ираном. Общая продолжительность должна составить 560 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Сообщается, что бетонная стена строится для того, чтобы предотвратить наплыв нелегальных мигрантов. Также сообщается, что стена состоит из бетонных блоков высотой 3 метра, шириной 2 метра, и толщиной 80 сантиметров. Один такой блок вести 7 тонн.

По данным издания, работы продолжаются круглосуточно.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция намерена построить стену, поскольку в последнее время увеличился поток афганских беженцев в соседний Иран, и Анкара пытается предотвратить наплыв мигрантов в страну.

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