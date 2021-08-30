Турция построила 40-километровую стену на границе с Ираном
Фото: стена на границе Ирана и Турции (GettyImages)
По состоянию на сегодня Турция построила около 43 км бетонной стены на границе с Ираном. Общая продолжительность должна составить 560 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
Сообщается, что бетонная стена строится для того, чтобы предотвратить наплыв нелегальных мигрантов. Также сообщается, что стена состоит из бетонных блоков высотой 3 метра, шириной 2 метра, и толщиной 80 сантиметров. Один такой блок вести 7 тонн.
По данным издания, работы продолжаются круглосуточно.
Напомним, ранее сообщалось, что Турция намерена построить стену, поскольку в последнее время увеличился поток афганских беженцев в соседний Иран, и Анкара пытается предотвратить наплыв мигрантов в страну.