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Туреччина побудувала 40-кілометрову стіну на кордоні з Іраном

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Анкара, Понеділок 30 серпня 2021 16:04
Туреччина побудувала 40-кілометрову стіну на кордоні з Іраном Фото: стіна на кордоні Ірану і Туреччини (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Станом на сьогодні Туреччина побудувала близько 43 км бетонної стіни на кордоні з Іраном. Загальна тривалість повинна скласти 560 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Повідомляється, що бетонна стіна будується для того, щоб запобігти напливу нелегальних мігрантів. Також повідомляється, що стіна складається з бетонних блоків висотою 3 метри, шириною 2 метри, і товщиною 80 сантиметрів. Один такий блок вести 7 тонн.

За даними видання, роботи тривають цілодобово.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина має намір побудувати стіну, оскільки останнім часом збільшився потік афганських біженців до сусіднього Ірану, і Анкара намагається запобігти напливу мігрантів до країни.

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