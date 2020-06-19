Турция постоянно поднимает тему Крыма во время контактов с РФ, - посол

Фото: встреча украинских и турецких дипломатов (mfa.gov.ua)

Для Украины одним из приоритетов является освобождение граждан Украины из тюрем на оккупированных территориях

Посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере во время встречи с первым заместителем министра внешних дел Эмине Джапаровою заявил, что Анкара постоянно поднимает тему Крыма, когда контактирует с Россией. Стороны также обсудили строительство жилья для крымских татар.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, посол Турции подчеркнул, что вопрос относительно Крыма и украинских политических заключенных, которые находятся в России, постоянно нарушаются во время переговоров с Российской Федерацией. Со своей стороны Джапарова поблагодарила турецкого дипломата за поддержку территориальной целостности Украины и политику непризнания аннексии Крыма с их стороны.

"Для нас чрезвычайно важна последовательная позиция Турции относительно стратегического характера взаимоотношений, а также четкая позиция относительно территориальной целостности, которую Турция демонстрирует в рамках международных организаций", - сказала Джапарова.

Также она добавила, что для Украины одним из приоритетов является освобождение граждан Украины из тюрем на оккупированных территориях. Кроме того, она считает необходимым вынести весь комплекс последствий от российской агрессии в Крыму и Черноморском регионе на новый международный уровень.

Вместе с тем, украинская и турецкая стороны обсудили вопросы реализации построения жилья для 500 семей крымских татар. Ранее о таком решении договорились президенты обоих государств.

Во время встречи было обсуждено и восстановление в ближайшее время авиасообщение между Украиной и Турцией.

Напомним, Украина в ООН просит отреагировать на репрессии России против жителей Крыма.

Кроме того, на прошлой неделе послы стран-членов Евросоюза одобрили продление санкций против России за аннексию Крыма еще на год.

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Автор: Андрей Козловский