Турция пообещала ответить на санкции США против двух турецких министров

В турецком МИД действия Вашингтона назвали "враждебными"

Турция ответит на решение Соединенных Штатов ввести санкции против двух турецких министров - главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля. Об этом заявили в МИД Турции, передает Reuters.

"Мы призываем власти США отказаться от этого ошибочного решения", - говорится в заявлении.

В Турции также назвали действия Вашингтона "враждебными".

Напомним, Министерство финансов США в среду, 1 августа, ввело санкции против двух турецких министров - главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля - из-за их роли в преследовании американского пастора Эндрю Брансона.

Ограничения наложены в рамках "закона Магнитского", который позволяет Минфину вводить санкции против людей, замешанных в нарушении прав человека.

Санкции означают заморозку имущества Сойлу и Гюля в США и запрет для американских граждан на проведение финансовых операций с ними.