Турция пообещала ответить на санкции США против двух турецких министров
В турецком МИД действия Вашингтона назвали "враждебными"
Турция ответит на решение Соединенных Штатов ввести санкции против двух турецких министров - главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля. Об этом заявили в МИД Турции, передает Reuters.
"Мы призываем власти США отказаться от этого ошибочного решения", - говорится в заявлении.
В Турции также назвали действия Вашингтона "враждебными".
Напомним, Министерство финансов США в среду, 1 августа, ввело санкции против двух турецких министров - главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля - из-за их роли в преследовании американского пастора Эндрю Брансона.
Ограничения наложены в рамках "закона Магнитского", который позволяет Минфину вводить санкции против людей, замешанных в нарушении прав человека.
Санкции означают заморозку имущества Сойлу и Гюля в США и запрет для американских граждан на проведение финансовых операций с ними.