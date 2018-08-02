Туреччина пообіцяла відповісти на санкції США проти двох турецьких міністрів

У турецькому МЗС дії Вашингтона назвали "ворожими"

Туреччина відповість на рішення Сполучених Штатів запровадити санкції проти двох турецьких міністрів - глави МВС Сулеймана Сойлу і керівника Мін'юсту Абдулхаміта Гюля. Про це заявили в МЗС Туреччини, передає Reuters.

"Ми закликаємо владу США відмовитися від цього помилкового рішення", - йдеться в заяві.

У Туреччині також назвали дії Вашингтона "ворожими".

Нагадаємо, Міністерство фінансів США в середу, 1 серпня, запровадило санкції проти двох турецьких міністрів - глави МВС Сулеймана Сойлу і керівника Мін'юсту Абдулхаміта Гюля - через їхню роль у переслідуванні американського пастора Ендрю Брансона.

Обмеження накладені в рамках "закону Магнітського", який дає змогу Мінфіну впроваджувати санкції проти людей, причетних до порушення прав людини.

Санкції означають заморожування майна Сойлу і Гюля в США і заборону для американських громадян на проведення фінансових операцій з ними.