Турция получит технологии с контрактом по С-400

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что контракт на поставку российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф" включает в себя частичную передачу технологий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопросы журналистов Песков отметил, что в контракт входит только частичная передача технологий по производству.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп и Эрдоган обсудили закупки российских С-400. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед встречей с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите G20 в Осаке заявил, что Вашингтон рассматривает различные варианты для решения вопроса поставок российских С-400 в Турцию, свою очередь Эрдоган заявил, что в соглашении относительно закупки российских систем противоракетной обороны С-400 не было никаких сбоев.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что его страна начнет получать российские зенитно-ракетные системы С-400 в июле этого года. Он заявил, что вопрос поставки С-400 непосредственно связан с суверенными правами государства, и Анкара "не отступит от принятого решения, несмотря на угрозы Вашингтона".