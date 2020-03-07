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Турция получит поддержку, если перестанет шантажировать ЕС мигрантами, - Еврокомиссар

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Однако поддержка Евросоюза будет значительно меньше, чем раньше

Еврокомиссар Иоганнес Ган заявил о готовности Евросоюза оказать дополнительную поддержку Турции с беженцами, если она перестанет использовать мигрантов для шантажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

По словам Гана, в Евросоюзе ожидают окончания политики шантажа Турции, которая отправляет тысячи мигрантов в направлении границ ЕС. Только после этого Брюссель будет готов оказать финансовую помощь для поддержки беженцев в Турции.

Однако, Еврокомиссар отметил, что помощь будет "значительно меньше, чем та, которая предоставлялась за последние четыре года". Он объяснил это тем, что много социальных объектов для беженцев уже были построены в Турции и не требуют нового финансирования.

"ЕС стремится к сбалансированному финансированию, которое учитывает другие важные страны, такие как Ливан и Иордания. Обе страны принимают гораздо больше беженцев из расчета на количество населения, чем Турция", - добавил Ган.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что миграционные правила между Анкарой и Европейским союзом не работают и должны быть пересмотрены. Такую позицию он высказал в телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также РБК-Украина писало, что Меркель раскритиковала решение турецкого президента Эрдогана относительно открытия границы для беженцев из Сирии. Меркель считает "абсолютно неприемлемым то, что Анкара пытается переложить свои проблемы на беженцев".

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