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Турция подтвердила тестирование российских С-400

Автор: Инна Собора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил тестирование закупленной у России зенитно-ракетной системы С-400. Он сказал об этом в Стамбуле в пятницу 23 октября.

Об этом сообщает DW.

Эрдоган заявил, что Турция "не должна спрашивать разрешение у США".

"Это действительно так. Тесты были проведены, и последуют новые", - сказал турецкий президент.

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Ранее, 16 октября, сообщалось, что турецкие военные впервые испытали С-400 в районе черноморского города Синоп на севере страны, однако до сих пор это не подтверждалось турецкими властями.

Напомним, НАТО предостерегает Турцию от использования российских систем С-400.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило о подготовке к проведению испытаний в провинции Синоп. Минобороны Турции эту информацию комментировать отказалось.

Напомним, системы противоракетной обороны С-400 были закуплены Турцией в 2018 году. Поскольку Турция является членом НАТО, закупка российского вооружения вызвала возмущение в Госдепе США.

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