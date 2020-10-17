НАТО предостерегает Турцию от использования российских систем С-400

Фото: ЗРК С-400 (salamnews.org)

В руководстве Североатлантического альянса выразили обеспокоенность по поводу проведенных Турцией испытаний российской зенитно-ракетной системы С-400. Это оружие может представлять угрозу для самолетов союзников и оказать негативное влияние на отношения между партнерами по НАТО.

Об этом заявила представительница НАТО, передает DW.

По ее словам, важно, чтобы Турция, являясь членом НАТО, вместе с другими союзниками продолжала поиск альтернативных путей.

Решение является национальной прерогативой Анкары, указала она, но российский зенитно-ракетный комплекс не может быть интегрирована в противовоздушную и противоракетную систему НАТО.

"Каждый проведенный Турцией тест С-400 - если эти испытания подтверждаются - вызывают сожаление", - заявила представитель НАТО.

В пятницу стало известно, что турецкие военные впервые испытали С-400 в районе черноморского города Синоп на севере страны.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило о подготовке к проведению испытаний в провинции Синоп. Минобороны Турции эту информацию комментировать отказалось.

Напомним, системы противоракетной обороны С-400 были закуплены Турцией в 2018 году. Поскольку Турция является членом НАТО, закупка российского вооружения вызвала возмущение в Госдепе США.

Для урегулирования ситуации с поставками российских С-400 президент США Дональд Трамп предложил Турции сделку на 100 млрд долларов.