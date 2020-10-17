ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НАТО предостерегает Турцию от использования российских систем С-400

Брюссель, Суббота 17 октября 2020 23:11
НАТО предостерегает Турцию от использования российских систем С-400
Фото: ЗРК С-400 (salamnews.org)
Автор: Артур Родивилов

В руководстве Североатлантического альянса выразили обеспокоенность по поводу проведенных Турцией испытаний российской зенитно-ракетной системы С-400. Это оружие может представлять угрозу для самолетов союзников и оказать негативное влияние на отношения между партнерами по НАТО.

Об этом заявила представительница НАТО, передает DW.

По ее словам, важно, чтобы Турция, являясь членом НАТО, вместе с другими союзниками продолжала поиск альтернативных путей.

Решение является национальной прерогативой Анкары, указала она, но российский зенитно-ракетный комплекс не может быть интегрирована в противовоздушную и противоракетную систему НАТО.

"Каждый проведенный Турцией тест С-400 - если эти испытания подтверждаются - вызывают сожаление", - заявила представитель НАТО.

В пятницу стало известно, что турецкие военные впервые испытали С-400 в районе черноморского города Синоп на севере страны.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило о подготовке к проведению испытаний в провинции Синоп. Минобороны Турции эту информацию комментировать отказалось.

Напомним, системы противоракетной обороны С-400 были закуплены Турцией в 2018 году. Поскольку Турция является членом НАТО, закупка российского вооружения вызвала возмущение в Госдепе США.

Для урегулирования ситуации с поставками российских С-400 президент США Дональд Трамп предложил Турции сделку на 100 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ТурцияНАТО

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь