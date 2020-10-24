Туреччина підтвердила тестування російських С-400

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтвердив тестування закупленої у Росії зенітно-ракетної системи С-400. Він сказав про це в Стамбулі у п'ятницю 23 жовтня.

Про це повідомляє DW.

Ердоган заявив, що Туреччина "не повинна питати дозволу у США".

"Це дійсно так. Тести були проведені, і будуть нові", - сказав турецький президент.

Раніше, 16 жовтня, повідомлялося, що турецькі військові вперше випробували С-400 в районі чорноморського міста Синоп на півночі країни, проте до цих пір це не підтверджувалося турецькою владою.

Нагадаємо, НАТО застерігає Туреччину від використання російських систем С-400.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило про підготовку до проведення випробувань в провінції Синоп. Міноборони Туреччини цю інформацію коментувати відмовилося.

Нагадаємо, системи протиракетної оборони С-400 були закуплені Туреччиною в 2018 році. Оскільки Туреччина є членом НАТО, закупівля російського озброєння викликала обурення у Держдепі США.