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Турция поднимет вопросы Крыма и заложников в ходе визита Путина

Новости » Политика     08.01.2020 - 12:06
Турция поднимет вопросы Крыма и заложников в ходе визита Путина
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин сегодня будет участвовать в запуске газопровода "Турецкий поток"

Во время визита президента России Владимира Путина в Турцию официальная Анкара поднимет вопросы деоккупации Крыма и освобождения удерживаемых граждан Украины. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, он провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране.

"Мой коллега также подчеркнул, что Турция поднимет вопросы о деоккупации Крыма и освобождении всех граждан Украины, незаконно удерживаемых в России и на оккупированных территориях, во время сегодняшнего визита Путина", - отметил Пристайко.

Турция поднимет вопросы Крыма и заложников в ходе визита Путина

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными. Среди прочего ожидается, что будут освобождены крымчане, которые находятся в Крыму и на территории Российской Федерации.

До этого 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".

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