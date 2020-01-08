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Туреччина підніме питання Криму і заручників в ході візиту Путіна

Новини » Політика     08.01.2020 - 12:06
Туреччина підніме питання Криму і заручників в ході візиту Путіна
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін сьогодні буде брати участь у запуску газопроводу "Турецький потік"

Під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Туреччини офіційна Анкара підніме питання деокупації Криму та звільнення утримуваних громадян України. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За словами Пристайка, він провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, який висловив співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані.

"Мій колега також підкреслив, що Туреччина підніме питання про деокупацію Криму і звільнення всіх громадян України, незаконно утримуваних в Росії та на окупованих територіях, під час сьогоднішнього візиту Путіна", - зазначив Пристайко.

Туреччина підніме питання Криму і заручників в ході візиту Путіна

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Путіним, в ході якого сторони домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими. Серед іншого, очікується, що будуть звільнені кримчани, які знаходяться в Криму і на території Російської Федерації.

До цього 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною і так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".

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