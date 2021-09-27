ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Туреччина планує закупити ще більше російських ракет, незважаючи на санкції

Новость на русском →
Туреччина, Понеділок 27 вересня 2021 01:33
Туреччина планує закупити ще більше російських ракет, незважаючи на санкції Фото: Таїп Ердоган, президент Туреччини (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Туреччина має намір закупити у Росії другу партію систем протиракетної оборони С-400, незважаючи на загрозу санкцій з боку США. Про це заявив президент Туреччини Тайіп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В інтерв'ю на CBS News Ердоган заявив, що в майбутньому ніхто не зможе вказувати, які системи захисту отримує Туреччина.

"У майбутньому ніхто не зможе втручатися в питання про те, які системи захисту ми набуваємо, в якій країні та на якому рівні... Ніхто не може цьому перешкодити. Ми єдині, хто приймає такі рішення", - заявив Ердоган.

Зазначимо, що грудні після придбання Туреччиною першої партії С-400, США ввели часткові санкції відносно Управління оборонної промисловості Туреччини, його начальника Ісмаїла Демір і ще трьох інших співробітників.

Нагадаємо, що у США пригрозили Туреччині санкціями, якщо вона продовжить закуповувати зброю і техніку у Росії. Також Туреччина може втратити шанс спільного виробництва і продажів винищувача F-35.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Посол України про вибори в Німеччині: Берлін зацікавлений у збереженні нормандського формату
Посол України про вибори в Німеччині: Берлін зацікавлений у збереженні нормандського формату
DAILY
"Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом