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Турция планирует совершить миссию на Луну. Уже разрабатывается ракета

Автор: Игорь Литвиненко

Турция разрабатывает собственную ракету для осуществления миссии на Луну. Данная миссия запланирована на 2023 год.

Об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, передает Anadolu.

По его словам, сейчас компания Delta V занимается разработкой уникальной технологии гибридных двигателей, которые планируют доставить миссию на Луну.

"Миссию на Луну планируется реализовать в два этапа - в 2023 и 2028 годах. В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные национальные и оригинальные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты", - сказал Варанк.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщал, что в рамках развития космической отрасли планирует отправка миссии на Луну и строительство космодрома.

Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал завершение строительства и отправку в космос украинского спутника.

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Новости Украины Турциякосмосракета-носитель
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