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Турция намерена построить космодром и отправить к Луне космический аппарат

Новина українською → Анкара, Среда 10 февраля 2021 10:51
Турция намерена построить космодром и отправить к Луне космический аппарат Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Анкара в рамках развития космической отрасли планирует к 2023 году отправить к Луне космический аппарат, который приземлится на ней. Турция намерена в рамках международного сотрудничества построить космодром.

Об этом заявил во президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание Sabah.

Также президент объявил, что финальной целью программы является отправка гражданина Турции в космос.

"Наша главная и самая важная цель по Национальной космической программе это впервые добраться до Луны на 100-ю годовщину основания нашей республики", - заявил он.

Эрдоган упомянул о планах страны запускать новые спутники для военных и гражданских нужд и развивать систему спутниковой навигации, работать над получением при помощи спутников метеорологических данных и над улучшением слежения за космическими объектами с Земли.

Напомним, космический зонд "Надежда" Объединенных Арабских Эмиратов успешно вышел на орбиту Марса. ОАЭ продолжают свою первую космическую миссию на Марс.

Отметим, Украина планирует до конца года вывести в космос собственный спутник.

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