Турция намерена построить космодром и отправить к Луне космический аппарат

Также президент объявил, что финальной целью программы является отправка гражданина Турции в космос.

"Наша главная и самая важная цель по Национальной космической программе это впервые добраться до Луны на 100-ю годовщину основания нашей республики", - заявил он.

Эрдоган упомянул о планах страны запускать новые спутники для военных и гражданских нужд и развивать систему спутниковой навигации, работать над получением при помощи спутников метеорологических данных и над улучшением слежения за космическими объектами с Земли.