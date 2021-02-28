RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Туреччина планує здійснити місію на Місяць. Вже розробляється ракета

Автор: Ігор Литвиненко

Туреччина розробляє власну ракету для здійснення місії на Місяць. Дана місія запланована на 2023 рік.

Про це заявив міністр промисловості і технологій Туреччини Мустафа Варанк, передає Anadolu.

За його словами, зараз компанія Delta V займається розробкою унікальної технології гібридних двигунів, які планують доставити місію на Місяць.

"Місію на Місяць планується реалізувати у два етапи - у 2023 та 2028 роках. В 2023 році ми маємо намір досягти Місяця, використовуючи власні національні та оригінальні технології. В рамках першого етапу проекту ми зробимо жорстку посадку на Місяць. Перший запуск на навколоземну орбіту ми здійснимо при співпраці з міжнародними компаніями. Однак наш космічний апарат на Місяць буде доставлений за допомогою запуску на навколоземну орбіту нашої унікальної національної ракети", - сказав Варанк.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомляв, що в рамках розвитку космічної галузі планує відправка місії на Місяць і будівництво космодрому.

Також президент України Володимир Зеленський анонсував завершення будівництва і відправлення в космос українського супутника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Турциякосмосракета-носитель
Читайте також
Китайський зонд вийшов на паркувальну орбіту Марса. Там проведе три місяці
Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС
Прогноз погоди