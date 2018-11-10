Туреччина передала аудіозаписи щодо справи Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашкаджі (скрін відео)

Аудіозаписи передали правоохоронцям Саудівської Аравії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції та Великої Британії

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина передала аудіозаписи, пов'язані з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в стамбульському консульстві Саудівської Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, записи, які підтверджують, що журналіст Washington Post був убитий в цьому місяці в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі, були передані правоохоронцям Саудівської Аравії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції та Великої Британії.

"Ми дали плівки. Ми їх передали Саудівської Аравії, США, німцям, французам і англійцям. Вони слухали всі розмови на них. Вони знають", - сказав Ердоган.

Крім того, Ердоган закликав Саудівську Аравію визначити вбивцю серед загону з 15 осіб, який прибув до Туреччини за кілька днів до вбивства Хашкаджі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час обшуку резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі були виявлені сліди кислоти та інших хімікатів, які могли використати для розчинення тіла убитого журналіста Джамаля Хашкаджі.

Раніше повідомлялось, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі (Туреччина), було знищене в кислоті.

Як писало РБК-Україна раніше, глава турецької партії Vatan Догу Перінчек заявив, що тіло убитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.