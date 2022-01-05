Турция отреагировала на протесты в Казахстане. Пожелала мира и покоя

В Анкаре надеются, что власти Казахстана смогут преодолеть кризис и стабилизируют ситуацию.

"Турция придает важность стабильности в дружественном Казахстане. Желаем братскому народу Казахстана мира и покоя. Вполне уверены в том, что власти Казахстана преодолеют кризисную ситуацию. Верим в благоразумие народа Казахстана. Надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется", - говорится в заявлении МИД.

Кроме того, в турецком министерстве пожелали выздоровления всем пострадавшим в результате протестов.