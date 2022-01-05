Туреччина відреагувала на протести в Казахстані. Побажала миру та спокою

Міністерство закордонних справ Туреччини відреагувало на масові протести в Казахстані. Анкара закликала до миру, спокою та стабілізації ситуації в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агенство "Анадолу".
В Анкарі сподіваються, що влада Казахстану зможе подолати кризу та стабілізує ситуацію.
"Туреччина надає важливість стабільності у дружньому Казахстані. Бажаємо братньому народу Казахстану миру та спокою. Цілком впевнені в тому, що влада Казахстану подолає кризову ситуацію. Віримо у розсудливість народу Казахстану. Сподіваємось, що найближчим часом ситуація стабілізується", - йдеться у заяві МЗС.
Крім того, в турецькому міністерстві побажали одужання всім постраждалим в результаті протестів.
Нагадаємо, у Казахстані спалахнули протести через високі ціни на скраплений газ, які переросли у масові заворушення.
На тлі протестів президент Казахстану Токаєв оголосив, що забирає посаду в Назарбаєва.