Туреччина відреагувала на протести в Казахстані. Побажала миру та спокою

В Анкарі сподіваються, що влада Казахстану зможе подолати кризу та стабілізує ситуацію.

"Туреччина надає важливість стабільності у дружньому Казахстані. Бажаємо братньому народу Казахстану миру та спокою. Цілком впевнені в тому, що влада Казахстану подолає кризову ситуацію. Віримо у розсудливість народу Казахстану. Сподіваємось, що найближчим часом ситуація стабілізується", - йдеться у заяві МЗС.

Крім того, в турецькому міністерстві побажали одужання всім постраждалим в результаті протестів.