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Туреччина відреагувала на протести в Казахстані. Побажала миру та спокою

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Туреччини відреагувало на масові протести в Казахстані. Анкара закликала до миру, спокою та стабілізації ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агенство "Анадолу".

В Анкарі сподіваються, що влада Казахстану зможе подолати кризу та стабілізує ситуацію.

"Туреччина надає важливість стабільності у дружньому Казахстані. Бажаємо братньому народу Казахстану миру та спокою. Цілком впевнені в тому, що влада Казахстану подолає кризову ситуацію. Віримо у розсудливість народу Казахстану. Сподіваємось, що найближчим часом ситуація стабілізується", - йдеться у заяві МЗС.

Крім того, в турецькому міністерстві побажали одужання всім постраждалим в результаті протестів.

Нагадаємо, у Казахстані спалахнули протести через високі ціни на скраплений газ, які переросли у масові заворушення.

На тлі протестів президент Казахстану Токаєв оголосив, що забирає посаду в Назарбаєва.

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