Турция отправила генерала и 35 офицеров контролировать мир в Карабахе

Фото: военные (twitter.com.tcsavunma)

Министр национальной обороны Турции Хулусі Акар заявил, что в Азербайджан были отправлены генерал и 35 офицеров турецких вооруженных сил. Они будут задействованы в работе российско-турецкого центра по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Акара, турецкие военнослужащие, которые будут задействованы в работе российско-турецкого центра, уже выехали в Азербайджан. Он заработает в январе 2021 года.

Напомним, в этом году между Арменией и Азербайджаном возобновились бои за Нагорный Карабах. В ходе войны Азербайджану удалось вернуть почти всю территорию, которая была оккупирована Арменией. В результате Ереван был вынужден подписать соглашение с Азербайджаном о завершении войны.

Также РБК-Украина писало, что перемирие в Нагорном Карабахе будут контролировать Россия и Турция. Они создали совместный центр на территории Азербайджана.

Кроме того, ранее Армения и Азербайджан договорились провести обмен пленными после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе.