Турция отменяет введенный из-за COVID-19 комендантский час: названа дата
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полной отмене комендантского часа, введенном в стране из-за пандемии COVID-19. Ограничение перестанет действовать с 1 июля.
Об этом турецкий лидер сообщал в своем телеобращении по итогам заседания кабинета министров, передает Sabah.
"Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля в воскресенье комендантский час полностью отменяется", - сказал Эрдоган.
По его словам, в связи со смягчением ограничений по коронавирусу государственные предприятия возвращаются к обычному графику работу. Также отменяются возрастные ограничения на пользование общественным транспортом.
Напомним, в Турции с 1 июня смягчили меры против коронавируса. В частности, был сокращен комендантский час с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу. В воскресенье действовал круглосуточный карантин. Также с этой даты кафе и ресторанам разрешили принимать клиентов, возобновили работу спортивные клубы.
Отметим, с 15 мая Турция ослабила правила въезда в страну для украинцев. В частности, украинцам разрешат въезжать в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус.