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Турция отменяет введенный из-за COVID-19 комендантский час: названа дата

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Анкара, Понедельник 21 июня 2021 20:16
Турция отменяет введенный из-за COVID-19 комендантский час: названа дата Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полной отмене комендантского часа, введенном в стране из-за пандемии COVID-19. Ограничение перестанет действовать с 1 июля.

Об этом турецкий лидер сообщал в своем телеобращении по итогам заседания кабинета министров, передает Sabah.

"Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля в воскресенье комендантский час полностью отменяется", - сказал Эрдоган.

По его словам, в связи со смягчением ограничений по коронавирусу государственные предприятия возвращаются к обычному графику работу. Также отменяются возрастные ограничения на пользование общественным транспортом.

Напомним, в Турции с 1 июня смягчили меры против коронавируса. В частности, был сокращен комендантский час с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу. В воскресенье действовал круглосуточный карантин. Также с этой даты кафе и ресторанам разрешили принимать клиентов, возобновили работу спортивные клубы.

Отметим, с 15 мая Турция ослабила правила въезда в страну для украинцев. В частности, украинцам разрешат въезжать в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус.

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Турция Карантин Коронавирус Реджеп Тайип Эрдоган
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