Туреччина скасовує введений через COVID-19 комендантську годину: названа дата

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про повне скасування комендантської години, введеному в країні через пандемію COVID-19. Обмеження перестане діяти з 1 липня.

Про це турецький лідер повідомив у своєму телезверненні за підсумками засідання Кабінету міністрів, передає Sabah .

"Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів ми прийняли рішення: з 1 липня в неділю комендантська година повністю скасовується", - сказав Ердоган.

За його словами, у зв'язку з пом'якшенням обмежень щодо коронавірусу Державні підприємства повертаються до звичайного графіку роботи. Також скасовуються вікові обмеження на користування громадським транспортом.