Турция отменяет требование о предъявлении ПЦР-тестов для въезда в страну

С 1 июня Турция отменяет требование о предъявлении отрицательных ПЦР-тестов или тестов на антитела для въезда в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Турции.

"Начиная с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", - говорится в сообщении.

Напомним, глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу заявил о том, что Турция не будет поддерживать санкции против России, но и не позволит их обойти.

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