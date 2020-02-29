Турция открывает для беженцев из Сирии проход в Европу, - Эрдоган

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

В Турции находятся почти 4 млн сирийцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, 29 февраля, о том, что Анкара открывает границу с Европой для беженцев из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления в Twitter.

По словам Эрдогана, сегодня на территории Турции находятся 3,7 миллионов сирийских беженцев. Он добавил, что Турция просто не сможет выдержать новую волну беженцев из Сирии.

Эрдоган отметил, что уже 18 тысяч сирийских беженцев пересекли границу Турции и отправились в Европу.

"По состоянию на сегодняшнее утро 18 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Европы. И мы впредь больше не будем закрывать эти двери, это будет продолжаться. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев", - заявил он.

Istanbul Milletvekilleri Buluşması https://t.co/rytTER13UP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 29, 2020

Напомним, ранее один из турецких чиновников рассказал журналистам, что Анкара не может сдерживать беженцев из Сирии, ведь их количество постоянно растет. Чиновник отмечал, что Турция решила не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу по суше или морем.

Также РБК-Украина писало, что в Греции правоохранители применили специальные средства, чтобы сдержать мигрантов, которые пытались прорваться на территорию государства со стороны Турции.

Кроме того, высокий представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Дэвид Свенсон сообщал, что около 1 миллиона сирийцев стали беженцами из-за наступления войск режима Башара Асада на северо-западе Сирии. Подавляющее количество беженцев составляют женщины и дети.